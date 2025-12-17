Predsjednik SAD Donald Trump objavio je kako naređuje “potpunu i sveobuhvatnu” blokadu svih naftnih tankera koji plove prema Venecueli ili iz nje.

Odluka je proizašla nakon što je vladu venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura proglasio stranom terorističkom organizacijom, optuživši je krađu američke imovine, krijumčarenje droge, trgovinu ljudima, terorizam, snabdijevanje terorizma oružjem i financijama itd.

SAD su prošle sedmice u blizini obala Venecuele zaplijenili naftni tanker, a taj čin Madura proglasio je „grotesnom prijetnjom.“

„Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom (mornaricom) ikada sastavljenom u historiji južne amerike. Ona će samo rasti, a šok za njih bit će kao ništa što su ikada ranije vidjeli, sve dok ne vrate SAD-u svu naftu, zemlju i ostalu imovinu koju su nam ranije ukrali. Nelegitimni režim Madura koristi naftu iz ovih ukradenih naftnih polja kako bi sebe finansirao, kao i narkoterorizam, trgovinu ljudima, ubistva i otmice. Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je proglašen stranom terorističkom organizacijom. Stoga, naređujem potpunu i totalnu blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze u, i izlaze iz, Venezuele.“ poručio je Trump na svom X (Twitter) profilu.

Trump je dalje naveo kako će svi kriminalci i ilegalni imigranti koji su tokom mandata Bidena došli u SAD biti ekspresno vraćeni u Venecuelu.

„Amerika neće dozvoliti kriminalcima, teroristima ili drugim državama da pljačkaju, prijete ili nanose štetu našoj naciji, niti će dozvoliti da neprijateljski režim preuzme našu naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu, a sve to mora biti vraćeno Sjedinjenim Američkim Državama odmah!“ dodaje Trump a zvanično prenosi Bijela Kuća.

Administracija Trumpa već sedmicama optužuje Venecuelu kako su u prošlosti oteli zemlju i naftne rezerve od SAD-a iako za to ne postoji zvaničan dokaz u vidu akta, dogovora, ugovora i sl.

Kritičari režima 47. predsjednika ističu kako politizacija ove teme nije uopšte podržana bilo kakvim činjenicama, već da vodi direktno u oružani sukob odnosno rat.

Svjesni toga, Trump ističe kako su naftna polja u Venecueli pod upravom i kontrolom kompanija iz SAD-a koje se bave iskopavanjem i preradom nafte (ExxonMobil, ConocoPhillips i sl.) te da je vlada Madura svojim djelovanjem oštetila te kompanije, a samim tim oštetila i SAD.

KAKO ĆE SE OVA SITUACIJA ODRAZITI NA EVROPU?

Prema podacima platforme Statista koja prikuplja i obrađuje statističke podatke, vidimo da Evropa dnevno uveze oko 75.000 barela nafte iz Venecuele. To bi značilo da će u slučaju rata ili drugog sukoba, nafta znatno poskupiti, a Evropa bi time izgubila drugog dobavljača nafte (nakon Rusije kojoj je uveden embargo).

Time bi Evropa jedino mogla uvoziti naftu od SAD-a odnosno od država čiji su naftni resursi pod kontrolom SAD-a (Bliski Istok).

Također, statistika pokazuje kako je Kina najveći uvoznik Venecuelanskog goriva. Kritičari Trumpovog režima ističu kako na ovaj način želi oslabiti ekonomiju Kine koja se uveliko oslanja na naftu.

