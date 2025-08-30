Tuzla: Od ponedjeljka novo radno vrijeme Centra za psihofizičke i govorne poteškoće djece

Arnela Šiljković - Bojić
Dom zdravlja Tuzla
Foto: TuzlaInfo/ Dom zdravlja Tuzla

Menadžment JZNU Dom zdravlja Tuzla saopćio je da će Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata od 1. septembra 2025. godine raditi i u drugoj smjeni.

Novo radno vrijeme Centra bit će od 07:00 do 19:00 sati radnim danima, dok će vikendi i praznici ostati neradni.

Odluka je donesena kako bi se usluge učinile dostupnijim i pružila veća podrška porodicama. Produženim radnim vremenom Centar nastavlja svoj cilj da djeci i adolescentima omogući stručnu, pravovremenu i kvalitetnu pomoć u prevazilaženju psihofizičkih i govornih poteškoća.

