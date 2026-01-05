Tuzlanski kanton bez struje zbog kvarova izazvanih snijegom, van pogona 20 dalekovoda, a više od 40 hiljada korisnika u FBiH trenutno je bez električne energije.

Više od 40 hiljada korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je bez električne energije zbog kvarova izazvanih obilnim snježnim padavinama, a Tuzlanski kanton bez struje je najteže pogođeno područje jer je van pogona čak 20 dalekovoda. Prema informacijama koje je saopćila Elektroprivreda BiH, bez napajanja je više od 18 hiljada kupaca na području Tuzlanskog kantona, prema presjeku stanja u 14:30 sati.

Ekipe na terenu

Problemi sa snabdijevanjem električnom energijom zabilježeni su i u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je bez struje više od 15 hiljada korisnika. Na području Srednjobosanskog kantona tokom dana otklonjen je kvar na 110 kV dalekovodu koji je u nadležnosti Elektroprijenosa BiH, čime je stanje na tom području djelimično stabilizirano.

Iz Elektroprivrede BiH navode da su aktivirani svi raspoloživi kapaciteti kako bi se obezbijedili uslovi za normalizaciju snabdijevanja električnom energijom. Ekipe na terenu, uz sanaciju kvarova, pokušavaju osigurati napajanje i putem alternativnih rješenja, kako bi se pojedina naselja što prije ponovo priključila na elektroenergetsku mrežu.

Rad mobilnih elektromonterskih ekipa dodatno je otežan zbog nastavka snježnih padavina, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže, nepristupačnosti objekata, ali i zbog velikih snježnih nanosa te složene konfiguracije terena. Na pojedinim lokacijama problem predstavlja i neprohodnost putnih komunikacija, što usporava dolazak ekipa do mjesta kvara i produžava vrijeme sanacije.

Iz Elektroprivrede BiH uputili apel

Elektroprivreda BiH uputila je apel građanima na dodatni oprez, posebno u situacijama kada se uoče oboreni ili pali električni vodovi. Građanima se savjetuje da se takvim mjestima ne približavaju, već da kvar prijave informativnim centrima.

Za područje Tuzle dostupan je besplatan broj 0800-50-051, dok građani u Zenici mogu prijaviti kvarove na broj 0800-70-080. Na području Sarajeva dostupan je broj 0800-30-030, u Mostaru 0800-60-060, a u Bihaću 0800-40-040. Svi brojevi su besplatni i dostupni putem zvaničnih kanala Elektroprivrede BiH.

Iz ovog preduzeća zahvalili su se građanima na strpljenju i razumijevanju, uz poruku da se radovi na otklanjanju kvarova nastavljaju sve dok se stanje na terenu u potpunosti ne normalizira.

