Tuzlu danas očekuju obilna kiša i pad temperature, na snazi žuto upozorenje

Tuzlu danas očekuje kišovit i osjetno hladniji dan, uz obilne pljuskove u jutarnjim satima koji će tokom poslijepodneva postepeno slabiti, saopćili su iz servisa vremenskaprognoza.ba.

Jutarnja temperatura iznosi oko 5 stepeni, dok se tokom noći očekuje pad i do minus 4 stepena, uz pojačan sjeverozapadni vjetar i visoku vlažnost zraka, zbog čega se građanima preporučuje topla i nepromočiva odjeća, kao i adekvatna obuća.

Na snazi je upozorenje za obilne padavine od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, koje traje od jučer u 23 sata do večeras u 22:59. Dodatno, od ponoći do sutra ujutro u 8 sati aktivno je i upozorenje na niske temperature oko minus 5 stepeni.

Prema sedmodnevnoj prognozi, pred Tuzlom je promjenjiv period sa čestim padavinama. Nakon sušeg ponedjeljka, utorak i četvrtak donose nove pljuskove, dok se petak izdvaja kao najkišovitiji dan u sedmici. Tokom vikenda očekuje se hladnije vrijeme uz manju količinu padavina. Kao najpovoljniji dan za boravak na otvorenom izdvaja se srijeda, 18. februar, za kada je prognozirano vedro i suho vrijeme.

Dugoročna prognoza za narednih 15 dana ukazuje na nastavak hladnog i vlažnog razdoblja. Većina dana nosi visoku vjerovatnoću padavina, a posebno kišoviti mogli bi biti 20., 23., 24. i 25. februar. Temperature će se uglavnom zadržavati ispod nule, uz česte noćne mrazeve. Relativno povoljniji period za putovanja i boravak vani prognozira se od 18. do 19. februara, kao i krajem perioda oko 1. marta, kada bi padavine trebale oslabiti.