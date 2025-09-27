U Srbiji pronađena tijela starijeg bračnog para: Unuk osumnjičen da je ubio babu i djeda

U porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca u Srbiji jutros su pronađena beživotna tijela bračnog para.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je zločin počinio njihov 39-godišnji unuk, koji je nakon ubistva pobjegao, navodno uzevši automobil svoga djeda.

Kako nezvanično saznaje RTS, riječ je o supružnicima R. Ž. (76) i R. M. (79), a motiv ubistva za sada nije poznat. Pretpostavlja se da je do tragedije došlo tokom porodične svađe.

Tijela su pronađena u ranim jutarnjim satima, a ljekari Hitne pomoći mogli su samo konstatovati smrt. Uviđaj je obavio dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva iz Jagodine, koji je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim, dok je istraga o ovom teškom zločinu i dalje u toku.

