U subotu pretežno oblačno, a u nedjelju i ponedjeljak sunčano

Jasmina Ibrahimović
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

U Bosni i Hercegovini se u  subotu očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, na sjeveru zemlje istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena.

