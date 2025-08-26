U TK danas pretežno vedro i toplo

Jasmina Ibrahimović
Tuzla/ Vedro i toplo vrijeme
Foto: Tuzla/ Sjenjak vedro nebo

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina. Temperature će se kretati od 10°C u ranim jutarnjim satima do 29°C tokom podneva.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadnog smjera, s brzinama do 1.6 m/s. Noću će temperature pasti na oko 15°C. U planinskim područjima, poput Kladnja, vjetar može biti nešto jači.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno zagrijavanje s vrućim danima 28. i 29. avgusta, kada temperature mogu doseći i do 36°C. Od subote, 30. avgusta, očekuje se naglo pogoršanje vremena s obilnim pljuskovi i mogućim grmljavinama, posebno u planinskim dijelovima.

Padavine će biti češće tokom vikenda i početka sedmice, s najvećom količinom kiše u subotu. Temperature će se tokom kišnih dana kretati između 26°C i 29°C, a noćne od 15°C do 18°C.

pročitajte i ovo

Vijesti

Halilagić: Potreban državni resor za poljoprivredu

Vijesti

Septembar donosi bogat repertoar u Pozorištu Tuzla

Vijesti

Mlade bh. košarkašice poražene od Bugarske

Istaknuto

Chair Airlines uvodi nove linije, među njima i Tuzla – Cirih

Vijesti

Počela sanacija trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]