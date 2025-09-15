U Vladi FBiH sutra prijem za paraplegičare i ratne vojne invalide

Jasmina Ibrahimović

U zgradi Vlade FBiH u Sarajevu u utorak, 16. septembra, s početkom u 12 sati bit će održan prijem za  paraplegičare i ratne vojne invalide 100% prve grupe.

Događaj se realizuje u okviru programa Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje je u Budžetu FBiH za 2025. godinu osiguralo sredstva u iznosu od 2,5 miliona KM za sufinansiranje nabavke 50 putničkih vozila za tu najtežu kategoriju ratnih vojnih invalida.

Ministarstvo je izmijenilo i Uredbu kojom se korisnicima omogućava veću fleksibilnost u korištenju vozila, te povećava kvalitet podrške koju zaslužuju. Ova aktivnost ima za cilj poboljšanje uslova života i omogućavanje lakšeg funkcionisanja korisnika u svakodnevnom životu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

