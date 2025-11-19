Kako RTV Slon nezvanično saznaje, jedan od pljačkaša za kojima je organizovana potraga u Kalesiji, pronađen je bez znakova života. Također, nedaleko od mjesta događaja pronađeno je i zapaljeno vozilo, saznaje RTV Slon.

Podsjećamo, razbojništvo u Kalesiji prijavljeno je jutros u 07,35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a, a prema prvim informacijama do incidenta je došlo u centru grada, nad objektom jedne zlatare, gdje je korišteno vatreno oružje.

Razbojništvo u Kalesiji pokrenulo je brzu i opsežnu reakciju policije, jer su se počinioci odmah nakon napada udaljili u nepoznatom pravcu.

