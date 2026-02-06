Vlada FBiH odobrila 28 miliona KM grantova za malu privredu i poduzetnike

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas ne telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela odluke o usvajanju tri programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 28 miliona KM. Sredstva se raspodjeljuju po projektima utvrđenim programima i isplatit će se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva.

Imajući u vidu da je malo i srednje poduzetništvo pokretačka snaga na putu razvoja privrede Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kako je između ostalog navedeno u programima, i u 2026. godini planira, putem Programa poticaja, realizovati nekoliko aktivnosti s ciljem unapređenja razvoja sektora male privrede.

Kako je utvrđeno odlukama, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje javne konkurse za dodjelu grant sredstava, koji se objavljuju u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriji Federacije BiH. Za projekt – Poticaj komorama, sredstva podrške će biti doznačena posebnom odlukom na osnovu dostavljenog pisma namjere kojim iskazuju spremnost realizacije projekta u okvirima definisanim smjernicama, kao i uz dostavljeni prateći projektni prijedlog.

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje ovih odluka je realizovanje godišnjeg Programa poticaja za razvoj male privrede i razvoj poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.

22 miliona KM subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Prvom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa podrška sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Finansijska sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 22.000.000 KM, osigurana su Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu.

Ova sredstva dodijelit će se korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim u Programu, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa poticaja za razvoj male privrede u Federaciji BiH.

U okviru ovog programa za projekt Jačanje konkurentnosti MSP planirano je 20 miliona KM. Svrha ovog projekta je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, proširenje kapaciteta proizvodnje, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Za projekt Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, a u okviru Programa, planiran je 1.000.000 KM. Svrha ovog projekta je poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje poslovanja s ciljem unapređenja obrtništva, odnosno povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti.

Također, u okviru ovog programa, planiran je 1.000.000 KM za projekt Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede, čija je svrha održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizovati subvencioniranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje poslovanja, kao i pružanje mentoring usluga s ciljem povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti.