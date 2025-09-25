Vlada FBiH povukla tri zakona iz procedure pred sjednicu Predstavničkog doma

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao predlagač je povukla iz parlamentarne procedure tri zakona koja su bila najavljena za današnji dnevni red sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, potvrdio je agenciji Fena predsjedavajući tog Doma Dragan Mioković.

Vladino obrazloženje je da su u međuvremenu predloženi amandmani na te zakone pa treba vremena za njihovo razmatranje.

Povučeni akti su Prijedlog zakona o rudarstvu, Prijedlog zakona o vještacima te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Drugi najavljeni akti ostali su u predloženom redu za sutrašnju sjednicu Doma, među njima kao prva tema zakon o produženju roka za otpis zateznih kamata privrednim subjektima koji u određenom roku izmire glavni dug za neuplaćene javne prihode.

Odobre li oba doma Federalnog parlamenta ovaj zakon, kamate nastale po navedenom osnovu, prema stanju na dan 31. 12. 2023. godine, bit će otpisane u cjelosti pod uslovom da dužnik namiri glavninu duga najkasnije za 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izmjene Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (skraćeni postupak), kao i odluke u vezi s kreditnim zaduženjem za razvojnu politiku zdravstvenog sektora, zatim o izradi prostornog plana Federacije te izvještaj o prošlogodišnjem radu i ovogodišnji plan Komisije za vrijednosne papire FBiH, ostali su u najavljenom dnevnom redu među drugim temama.

Prema oficijelnoj najavi, sjednica treba da počne u 10 sati u sjedištu Federalnog parlamenta.