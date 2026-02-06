Vlada FBiH utvrdila izmjene Zakona o lizingu, uvode se jasnija pravila i jači nadzor u sektoru

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. Osnovni cilj predloženog zakonskog rješenja je usklađivanje ovog zakona sa drugim zakonima iz finansijskog sektora, ali i preciznije uređivanje odredbi postojećeg zakona radi postizanja veće sigurnosti za lizing društva i za klijente.

Predlagač navodi da će se ovim zakonom omogućiti da lizing društva imaju kontrolu nad obavljanjem redovnih servisa predmeta lizinga u čijem su vlasništvu, kao i utvrđivanje nadzora nad bankama u skladu sa ovim zakonom u slučaju da pružaju usluge finansijskog lizinga. Također, omogućava se uređivanje odredbe vezane uz raskid ugovora na način da ista bude jasnije definirana kako bi korisnici lizinga ispravno i jasno razumijevali svoja prava nakon raskida ugovora i kako bi se lakše dokazivala obaveza korisnika lizinga. Izmjene i dopune predviđaju i omogućavanje kupoprodaje potraživanja, odnosno prenos dospjelog potraživanja s lizing društva prodavaoca na društvo koje se bavi kupoprodajom potraživanja, s tim da se kupoprodaja nedospjelih potraživanja može obavljati isključivo s drugim lizing društvima ili bankama koje imaju dozvolu za rad i pod nadzorom su Agencije za bankarstvo Federacije BiH, a omogućava se i kreiranje zakonskog okvira za postojanje udruženja lizing društava koje egzistira dugi niz godina.

U razlozima za donošenje ovih izmjena i dopuna, između ostalog, je navedeno da je neophodno uskladiti odredbe koje se odnose na kupoprodaje plasmana i njihov nadzor, kao i odredbe koje se odnose na žalbeni postupak na način da protiv prvostepenih akata Agencije za bankarstvo Federacije BiH odlučuje drugostepena komisija, a zatim i odredbe koje se odnose na propise iz oblasti računovodstva i revizije.

Istaknuto je i da se tržište lizinga s vremenom mijenja i postaje sve zahtjevnije, te da je neophodno u skladu s potrebama klijenata unaprijediti lizing proizvod. Obzirom da je Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH utvrđeno da, između ostalog, lizing društva moraju imati Odbor za reviziju neophodno je da se u Zakon o lizingu uvedu odredbe koje definiraju način imenovanja, uslove za člana odbora za reviziju kao i nadležnost odbora za reviziju.

Također, predlagač navodi, da u okviru redovnog poslovanja lizing društva sve češće dobivaju opomene za plaćanje troškova parkinga od javnih preduzeća koja izdaju prekršajne naloge na javnim parkiralištima, te traže da ih vlasnik, odnosno lizing društvo plaća, što je potrebno detaljnije urediti, kao i da je bilo nužno propisati i utvrditi nadzor nad bankama u skladu s ovim zakonom u slučaju da pružaju usluge finansijskog lizinga. U praksi se ukazala i potreba za izmjenom odredbe Zakona koja regulira raskid ugovora, te je ona jasnije definirana kako bi korisnici lizinga ispravno i jasno razumijevali svoja prava nakon raskida ugovora i kako bi se lakše dokazivala obaveza korisnika lizinga.

U važećem Zakonu nisu bile predviđene prekršajne odredbe za nepostupanje koje se odnosi na povjerljive podatke kojima se definira prikupljanje, obrada, čuvanje, dostavljanje i upotreba povjerljivih podataka, te se ovim izmjenama i dopunama Zakona regulira i prekršaj u slučaju kršenja navedene odredbe i propisuje visina novčane kazne.

Izmjenama i dopunama Zakona o lizingu je također zakonski omogućeno lizing društvima osnivanje profesionalnog udruženja.