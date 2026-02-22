Vremenska prognoza: Danas oblačno, evo kolika će biti dnevna temperatura

RTV SLON
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme

U Bosni je jutros preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz maglu po kotlinama i uz riječne tokove, dok je u Hercegovini bilo pretežno vedro.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica -7, Sanski Most -3, Banja Luka i Prijedor -2, Doboj, Livno, Sokolac i Srebrenica 0, Ivan Sedlo, Sarajevo i Tuzla 1, Bijeljina i Gradačac 2, Mostar 7, te Trebinje 8 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 949 hPa, što je za 7 hPa više od normalnog i u blagom je porastu.

Tokom dana u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Na jugu i jugozapadu zemlje puhat će slaba do umjerena bura, dok će u ostatku Bosne vjetar biti slab, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Tokom noći vjetar će promijeniti smjer na južni.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 6 i 12 stepeni, a na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa.

