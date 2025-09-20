Vremenska prognoza: Danas sunčano i toplo vrijeme

RTV SLON
Vremenska prognoza, sunčano vrijeme, toplota, ljeto, vrućine, sparine/ Bez ijednog pljuska na vidiku: Biljke, ljudi i gradovi trpe pod sunčevim udarima
Foto: RTV Slon/ Sunce

U Tuzli se danas očekuje sunčan i topao dan, s maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni Celzijusa. Vjetar će puhati umjereno, povremeno s udarima do 6 metara u sekundi, a padavine nisu predviđene. Građanima se savjetuje lagana ljetna odjeća, sunčane naočale i zaštita od sunca zbog visokih temperatura.

Večernje sate obilježiće blaže vrijeme, s temperaturama koje će se spustiti do 16 stepeni, pa se preporučuje i lagana jakna za kasniji izlazak.

U cijelom Tuzlanskom kantonu prognozira se pretežno vedro i toplo vrijeme, bez padavina. Jutarnje temperature kretale su se od 12 stepeni, dok će tokom dana rasti i do 30 stepeni. Vjetar će biti jugozapadnog smjera, sa brzinama do 2,7 metara u sekundi. U planinskim predjelima, poput Kladnja, očekuju se nešto niže dnevne vrijednosti, do 29 stepeni.

Za regiju nema aktivnih upozorenja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Naselje Lipnica bez vodosnabdijevanja

Vijesti

Prosinečki smijenjen s mjesta selektora Crne Gore, nasljeđuje ga Mirko Vučinić

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 19. septembar

BiH

Zbog državne imovine ugrožen opstanak radnih mjesta u BiH

BiH

Sastanak o podršci Memorijalnom centru Srebrenica

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]