Vremenska prognoza: Danas sunčano i toplo vrijeme

U Tuzli se danas očekuje sunčan i topao dan, s maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni Celzijusa. Vjetar će puhati umjereno, povremeno s udarima do 6 metara u sekundi, a padavine nisu predviđene. Građanima se savjetuje lagana ljetna odjeća, sunčane naočale i zaštita od sunca zbog visokih temperatura.

Večernje sate obilježiće blaže vrijeme, s temperaturama koje će se spustiti do 16 stepeni, pa se preporučuje i lagana jakna za kasniji izlazak.

U cijelom Tuzlanskom kantonu prognozira se pretežno vedro i toplo vrijeme, bez padavina. Jutarnje temperature kretale su se od 12 stepeni, dok će tokom dana rasti i do 30 stepeni. Vjetar će biti jugozapadnog smjera, sa brzinama do 2,7 metara u sekundi. U planinskim predjelima, poput Kladnja, očekuju se nešto niže dnevne vrijednosti, do 29 stepeni.

Za regiju nema aktivnih upozorenja.