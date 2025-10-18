Vremenska prognoza: Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

Vrijeme u Tuzli

Tokom ranih jutarnjih sati moguća je vrlo mala količina padavina, no već prijepodne očekuje se razvedravanje i sunčani intervali. Jutarnja temperatura iznosi oko 4°C, dok će se tokom dana popeti na ugodnih 14°C. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 3,9 metara u sekundi. Preporučuje se toplija odjeća u jutarnjim satima, dok se poslijepodne može skinuti gornji sloj zbog blagog porasta temperature.

Vrijeme u Tuzlanskom kantonu

I u ostatku Tuzlanskog kantona preovladava pretežno vedro vrijeme, uz kratkotrajne slabije pljuskove u planinskim predjelima, posebno oko Kladnja. Tokom dana bit će suho, s temperaturama od 7°C ujutro do 17°C u najtoplijem dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, bez jačih udara.

Bez upozorenja i vremenskih neprilika

Prema podacima meteoroloških službi, za područje Tuzlanskog kantona danas nisu izdata nikakva upozorenja. Očekuje se miran i ugodan dan, idealan za boravak na otvorenom.