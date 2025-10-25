Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Vremenska prognoza za Tuzlu

Tuzlu danas očekuje vedro jutro s temperaturama između 5 i 9 stepeni. Tokom dana temperatura će porasti do 17 stepeni, ali nakon podneva stižu pljuskovi, naročito između 16 i 19 časova. Večernji sati donose zahlađenje i povremene padavine, uz temperaturu oko 10 stepeni. Građanima se preporučuje da ponesu kišobran i obuku lakši kaput ili jaknu. Za danas nema aktivnih upozorenja.

Prognoza za narednih sedam dana

U Tuzli se u narednih sedam dana očekuju promjenjivi vremenski uslovi. Nedjelja će biti obilježena kišom, a ponedjeljak i utorak donose oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima. Od srijede slijedi poboljšanje – očekuje se vedro i suho vrijeme, dok će četvrtak biti sunčan i topliji, što ga čini najboljim danom za izlet ili boravak u prirodi. Petak će biti djelimično oblačan uz mogućnost slabih pljuskova.

Za sada nema aktivnih upozorenja, a temperature će se kretati u blagom porastu od sredine sedmice.