Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje danas u Tuzli?

Vremenska prognoza za Tuzlu

Danas u Tuzli očekuje se sunčano i suho vrijeme tokom cijelog dana. Jutarnja temperatura iznosit će oko 6 stepeni, dok će se u popodnevnim satima popeti do ugodnih 18 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5,7 metara u sekundi.

Građanima se preporučuje laganija jakna ili džemper u jutarnjim i večernjim satima, dok će tokom dana biti dovoljno toplo za boravak na otvorenom bez dodatne odjeće. Za regiju Tuzla nije izdato nikakvo upozorenje.

Vrijeme u ostatku Tuzlanskog kantona

U ostatku Tuzlanskog kantona također će preovladavati pretežno vedro i toplo vrijeme. Temperature će se kretati između 8 i 19 stepeni, a najviše vrijednosti očekuju se u Gradačcu. Vjetar će biti slab do umjeren, s povremenim naletima do 3,7 metara u sekundi. Vjerovatnoća za padavine iznosi svega pet posto, pa će dan proteći u stabilnim vremenskim uslovima pogodnim za boravak na otvorenom.