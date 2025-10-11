Vremenska prognoza: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka do kraja sedmice

U Tuzli danas sunčano i suho vrijeme, bez ikakvih meteoroloških upozorenja.

Jutarnje temperature kreću se oko 8°C, dok će u najtoplijem dijelu dana dostići 17°C. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i sjeverozapadnog pravca, pa se građanima preporučuje laganija odjeća tokom dana, uz jaknu za jutarnje sate.

Prema sedmodnevnoj prognozi, očekuje se stabilno vrijeme s minimalnim padavinama, uz blagi pad temperatura krajem sedmice i moguć mraz u četvrtak.

Petak donosi kratkotrajne pljuskove, dok će nedjelja, 19. oktobra, biti idealan dan za izlet, s prijatnih 18°C i tek ponekim kapima kiše.