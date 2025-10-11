Vremenska prognoza: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka do kraja sedmice

RTV SLON
Pretežno sunčano vrijeme/ Vremenska prognoza
Foto: Ilustracija/Pixabay

U Tuzli danas sunčano i suho vrijeme, bez ikakvih meteoroloških upozorenja.

Jutarnje temperature kreću se oko 8°C, dok će u najtoplijem dijelu dana dostići 17°C. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i sjeverozapadnog pravca, pa se građanima preporučuje laganija odjeća tokom dana, uz jaknu za jutarnje sate.

Prema sedmodnevnoj prognozi, očekuje se stabilno vrijeme s minimalnim padavinama, uz blagi pad temperatura krajem sedmice i moguć mraz u četvrtak.

Petak donosi kratkotrajne pljuskove, dok će nedjelja, 19. oktobra, biti idealan dan za izlet, s prijatnih 18°C i tek ponekim kapima kiše.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Odsjeci Porezne uprave Tuzla sele na novu lokaciju

BiH

Hurtić razočaran: Borjana Krišto spriječila razmatranje Dana žalosti za Halida Bešlića

BiH

Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda

BiH

Ursula von der Leyen 14. oktobra dolazi u Bosnu i Hercegovinu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]