Vremenska prognoza za narednih 7 dana

Danas će u Tuzli biti izuzetno toplo s temperaturama koje će se kretati od 18°C u ranim jutarnjim satima do 37°C poslijepodne.

Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 7 m/s. Padavine nisu predviđene tokom dana, osim blagog pljuska oko 18:00. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, šešir i krema za sunce zbog visokih temperatura. Aktivno je upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 19:00, s maksimalnim temperaturama do 39°C.

U narednih 7 dana očekuje se mješovito vrijeme s toplim danima i povremenim pljuskovima. Najtopliji dan bit će subota, 26. jula, s temperaturama do 35°C, ali s mogućnošću pljuskova.

Nedjelja, 27. jula, bit će znatno hladnija s obilnim padavinama. Najbolji dan za izlet je petak, 1. augusta, kada se očekuje sunčano vrijeme s temperaturama oko 27°C i minimalnim šansom za padavine.

