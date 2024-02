Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina sa snijegom.

Više padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu zemlje do 12, a dnevna od 8 do 14 °C.

Biometeorološka prognoza je loša. Nestabilno vrijeme i južina, uz neuobičajeno visoke temperature, negativno će djelovati na hronične bolesnike, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, stoga bi trebali biti oprezniji i umanjiti aktivnosti.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, nervoze, glavobolje, iscrpljenosti, u noći problemi sa snom.

Uticaj promjene još uvijek će biti izraženiji u Hercegovini i na zapadu Bosne.