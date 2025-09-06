Zmajevi večeras protiv San Marina idu po četvrtu pobjedu: Stigli i navijači

Nogometna repreznetacija Bosne i Hercegovine večeras se u Serravalleu sastaje sa selekcijom San Marina, u četvrtom susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

U San Marino su stigli i navijači iz Tuzle, Sarajeva, Zenice kako bi bodrili naše Zmajeve do nove pobjede.

Nekoliko dana pred ovu utakmicu, San Marino je pokazao da ima navijače velikog srca. Na bosanskom jeziku iskazali su oduševljenje dočekom prilikom prve utakmice u Sarajevu i Zenici.

“Dragi bosanski prijatelji, dobrodošli u San Marino! Jedva čekamo da vam uzvratimo na prekrasnom gostoprimstvu koje smo mi, navijači San Marina, imali prošlog juna u Zenici”.

Reprezentacija BiH nakon tri kola ima maksimalan učinak i u vodstvu je na tabeli grupe H, a večeras ima priliku da ostvari i četvrti trijumf. Izabranici selektora Sergeja Barbareza apsolutni su favoriti i s optimizmom očekuju novi izazov.

Barbarez je na pres-konferenciji uoči meča ponovio da je zadovoljan formom igrača, s obzirom da su mnogi od njih bili strijelci na početku sezonu. Očekuje nova tri boda, ali je pozvao na oprez i maksimalno ozbiljan pristup bez obzira što se radi o slabijem protivniku.

Utakmica između San Marina i BiH igra se od 20.45 sati.

Tri dana kasnije BiH će u Zenici, u derbiju dočekati selekciju Austrije koja ima dvije pobjede iz dva meča, a večeras u istom terminu igra protiv Kipra.