Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Nikšić: Srebrenica nije samo rana BiH već cijele međunarodne zajednice
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da u potpunosti podržava rad policijskih i pravosudnih institucija, naglašavajući da očekuje da svoj posao obavljaju profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom. Povjerenje u institucije, kazao je, temelj je stabilnog i odgovornog društva.

Nikšić je to objavio nakon što su pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Federacije BiH, proveli akciju u kojoj su izuzeta četiri mobitela u vezi sa slučajem sporne prepiske čelnika Vlade FBiH i Federalne uprave policije.

Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Podsjetio je da se 24. oktobra lično obratio Posebnom odjelu sa zahtjevom da provjere sve navode o njegovom mogućem posredovanju pri zapošljavanju, te da, ukoliko se utvrdi osnov, pokrenu odgovarajući postupak. Dodao je da je tim činom želio pokazati da niko, pa ni on, ne može i ne smije biti izuzet iz provjera i odgovornosti.

Vlada Federacije BiH, istakao je Nikšić, ostaje u potpunosti otvorena za saradnju sa svim nadležnim organima.

Njegov jedini interes, kako je naveo, jeste da institucije funkcionišu profesionalno, transparentno i u punom kapacitetu, u interesu građana i očuvanja povjerenja u državu.

