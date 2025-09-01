Pucnjava u Tuzli, policija traga za počiniocem

U ulici Bosne Srebrene u Tuzli danas oko 15:23 sati, dogodila se pucnjava. Za sada nepoznata osoba ispalila je više hitaca iz vatrenog oružja. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova TK, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.

“Odmah po saznanju, policijski službenici PS Zapad izašli su na mjesto događaja, te su navodi iz informacije potvrđeni, o čemu je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, prema čijim uputama postupaju istražitelji OKP PU Tuzla u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja te pronalaska i identifikacije počinioca.” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

CRNA HRONIKA:

