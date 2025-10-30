Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu – bolan podsjetnik na jučerašnju akciju

Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu više nije priča iz podzemlja, nego iz samog srca sistema koji bi trebao štititi najranjivije. Jučerašnja akcija, u kojoj je uhapšeno sedam osoba, među njima i policijski službenici MUP-a TK, ponovo je otvorila pitanje koje se ne može prekriti političkim saopštenjima i populističkim izjavama.

Dok se stranke utrkuju u moralnim osudama i zahtjevima za odgovornost, dok istraga još uvijek traje, niko ne govori o onome što boli: kako su maloljetne djevojčice, sumnja se štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja, dospjele u ruke trgovaca ljudima.

Ako se ispostavi da je tačna informacija da je riječ o štićenicama Doma, onda se mora postaviti i dodatni niz pitanja. Ko ih je trebao čuvati, ko ih je izgubio iz vida? Kako je moguće da dijete pod zaštitom države postane žrtva trgovine ljudima? Ako su bile u sistemu, kako su ga uspjele napustiti, ili možda nisu ni morale napuštati, nego je sistem sam otvorio vrata zla?

Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu i odgovornost institucija

Ako istraga pokaže da je zaista riječ o štićenicama institucije, onda moramo biti svjesni da ta djeca nisu bila prepuštena ulici, već su živjela u ustanovi koja im je trebala pružiti sigurnost, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu brigu i nadzor, ustanovi koja se finansira javnim novcem i novcem poreznih obveznika, što htjeli mi to sebi priznati ili ne, odgovornost stavlja na sve nas. Država je bila njihov zakonski staratelj, njihov zaštitnik. Ako su iz Doma završile u lancu prostitucije, znači li to da institucije nisu samo zakazale, nego da su učestvovale u nečinjenju koje je dovelo do zločina? Ko je bio na smjeni kad su djevojčice izlazile iz Doma (ako su izlazile), ko je primijetio da ih nema (zašto niko nije primjetio da ih nema), ko je reagovao?

Gdje su davale „usluge“ – van institucije ili, ne daj Bože, unutar nje? Da li su uopšte morale napuštati Dom, ili je zlo moglo djelovati i iza zidova koji su trebali biti sigurno utočište? Ko je sve odgovoran: odgajatelji koji su morali znati, osoba koja upravlja Domom koji je trebao nadgledati, Centar za socijalni rad koji je morao reagovati, institucije koje su morale vršiti nadzor? Ako su svi oni šutjeli, znači li to da su svi dio lanca šutanja koji je omogućio trgovinu ljudima?

I o kojim sve nedjelima ovdje govorimo – je li riječ samo o trgovini ljudima, ili i o prostituciji, pedofiliji, silovanju? Ko su korisnici tih usluga, hoće li oni biti imenovani i procesuirani – bez obzira da li su krivična djela počinjena nad štićenicama Doma ili djevojčicama o kojima skrbe roditelji, ili će, kao i mnogo puta do sada, ostati zaštićeni iza položaja, funkcija i poznanstava? Da li će iko pitati ko su ti ljudi, u čijim su rukama završile djevojčice, ko je platio, ko je šutio, ko je gledao na drugu stranu?

Ako istraga pokaže da je riječ o djevojčicama koje imaju roditelje i nisu štićenice, šta ćemo poduzeti da djecu zaštitimo od roditelja? I ko će ih zaštititi (ako ih podvode osobe koje su zadužene za javni red i mir i zaštitu građana)?

Ovo nije samo pitanje krivičnih djela, nego pitanje sistema, morala, odgovornosti i granica ljudskosti. Jer ako su djeca pod državnom zaštitom mogla postati žrtve, ko je onda siguran?

Istraga u ovom slučaju još traje, ali čak i prije nego što stignu prve optužnice, jasno je da se ne sudi samo pojedincima, nego i institucijama koje su morale znati, morale reagovati, morale spriječiti.

Kako izgleda društvo koje dopušta da djeca pod državnom zaštitom, a država je dužna štititi dječija prava bez obzira na skrbništvo, postanu roba? Da li smo kao zajednica oguglali na zlo koje dolazi iz institucija? I hoće li iko, osim javnosti na društvenim mrežama, stvarno pitati za imena onih koji su trebali čuvati, a nisu?

Trgovina ljudima u Tuzlanskom kantonu nije samo krivično djelo, nego moralni slom. A kada država ne može zaštititi dijete, šta onda uopšte štiti?

